США наращивают поставки энергетического оборудования на Украину

Соединенные Штаты наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Также это оборудование предназначено для повышения устойчивости энергосистемы республики.

В ночь на 26 августа и утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что это был один из самых крупных ракетных ударов. По всей республике были зафиксированы перебои со светом и водой, была нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская гидроэлектростанция. Во всех украинских регионах были введены экстренные отключения света.

В «Укрэнерго» заявляли что объем повреждений энергообъектов на Украине крайне велик, электростанции и подстанции функционируют на пределе возможностей, компания призвала население экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко просил граждан подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

Ранее сообщалось, что центр Одессы остался без воды.