Президент Франции оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется мессенджером Telegram, несмотря на арест его создателя Павла Дурова. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего депутата французского парламента.

Экс-депутат, у которого есть номер Макрона в контактах, показал авторам публикации переписку с ним в мессенджере.

По информации издания, Макрон является пользователем Telegram с начала своей первой президентской кампании. Также мессенджером продолжают активно пользоваться члены французского правительства и политики различных рангов и партий.

Сотрудник французского министерства юстиции, не занимающийся расследованием дела Дурова, но знакомый с его предысторией, заявил, что Париж был разочарован мессенджером из-за нежелания администрации Telegram сотрудничать с французскими властями.

До этого американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить причины ареста основателя Telegram Павла Дурова.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.