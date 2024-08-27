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Президент Франции оказался активным пользователем Telegram

Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется мессенджером Telegram, несмотря на арест его создателя Павла Дурова. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего депутата французского парламента.

Экс-депутат, у которого есть номер Макрона в контактах, показал авторам публикации переписку с ним в мессенджере.

По информации издания, Макрон является пользователем Telegram с начала своей первой президентской кампании. Также мессенджером продолжают активно пользоваться члены французского правительства и политики различных рангов и партий.

Сотрудник французского министерства юстиции, не занимающийся расследованием дела Дурова, но знакомый с его предысторией, заявил, что Париж был разочарован мессенджером из-за нежелания администрации Telegram сотрудничать с французскими властями.

До этого американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить причины ареста основателя Telegram Павла Дурова.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.

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