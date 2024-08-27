Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

В агентстве отметили, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Ранее в Курчатове рассказали о защите города.