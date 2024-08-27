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Минобороны: Молдавия помогает США вывозить биоматериалы с Украины

Минобороны: американские компании вывозят биоматериалы с Украины через Молдавию

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Михай Карауш/РИА Новости

Американские и молдавские компании осуществляют вывоз биоматериалов с Украины в интересах Соединенных Штатов, заявил на брифинге руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

По словам военного, сопровождением грузов с Украины через Молдавию занимаются подконтрольные президенту страны Майе Санду логистические предприятия «Аэротранскарго» и «Гамма логистик», а также медицинские учреждения республики и западные посредники.

Также в логистике участвуют украинская компания «Биопартнерс», являющаяся «дочкой» американской организации, и «Кью ту солюшн» — дочерняя компания одного из крупнейших поставщиков минобороны США.

До этого Кириллов заявил, что ВСУ могут готовить очередные провокации с применением химикатов. Он рассказал, что в одном из тайников украинских войск были найдены готовые к применению токсины.

Ранее стало известно о возможном создании на Украине «грязной бомбы».

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