Американские и молдавские компании осуществляют вывоз биоматериалов с Украины в интересах Соединенных Штатов, заявил на брифинге руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

По словам военного, сопровождением грузов с Украины через Молдавию занимаются подконтрольные президенту страны Майе Санду логистические предприятия «Аэротранскарго» и «Гамма логистик», а также медицинские учреждения республики и западные посредники.

Также в логистике участвуют украинская компания «Биопартнерс», являющаяся «дочкой» американской организации, и «Кью ту солюшн» — дочерняя компания одного из крупнейших поставщиков минобороны США.

До этого Кириллов заявил, что ВСУ могут готовить очередные провокации с применением химикатов. Он рассказал, что в одном из тайников украинских войск были найдены готовые к применению токсины.

Ранее стало известно о возможном создании на Украине «грязной бомбы».