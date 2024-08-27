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В Китае рассказали, кто стоит за украинским кризисом

В правительстве Китая заявили, что ряд ВПК манипулирует конфликтом на Украине

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Alex Brandon/AP

Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, слова которого передает ТАСС.

На брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией конфликта на Украине он заявил, что кризис тянется и не прекращается не только из-за действий Москвы и Киева.

«За кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют», — заявил Ли Хуэй.

Специальный представитель правительства КНР с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения украинского кризиса.

25 августа в МИД Китая заявили, что США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять КНР в контексте украинского вопроса.

8 августа Ли Хуэй заявил, что кризис на Украине невозможно разрешить за один час, но и провоцирование противостояния между союзниками республики и России не поможет найти решение.

Ранее в Китае заявили, что Запад не рассчитывает на победу Украины.

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