Карлсон назвал задержание Дурова «фирменным знаком диктатуры»

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является не чем иным, как «фирменным знаком диктатуры». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с политиком Робертом Кеннеди-младшим.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена поощряет французского лидера Эмманюэля Макрона задерживать Павла Дурова. Карлсон считает это «фирменным знаком диктатуры».

В свою очередь Кеннеди-младший заявил, что «в Европе сейчас нет свободы слова».

Вечером 26 августа стало известно, что Павлу Дурову продлили содержание под стражей. По информации французских СМИ, предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что предпринимателя обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова обвиняют в совершении 12 преступлений. Там добавили, что бизнесмена допрашивают в рамках расследования в «отношении неназванного лица» в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Ранее во Франции сообщили, что охранника и ассистентку Дурова отпустили.