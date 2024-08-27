Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ирину Шварцман и Ольгу Колударову заместителями министра просвещения России. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

При этом от должности замминистра просвещения освобождены Татьяна Васильевна и Анастасия Зырянова. В документах уточняется, что и они попросили освободить их от должностей по собственному желанию.

В Минпросвещения уточнили, что Шварцман будет заниматься региональным развитием и реализацией нацпроекта «Образование», а Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров.

8 августа Михаил Мишустин назначил Тимура Шиналиева заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

6 августа Мишустин определил вице-премьеров, курирующих национальные цели развития России. Денис Мантуров назначен куратором в области технологического лидерства. Дмитрий Патрушев будет отвечать за сферу экологического благополучия; Александр Новак — за устойчивое и динамическое развитие экономики страны; Татьяна Голикова — за разработку технологий, обеспечивающих сбережение здоровья россиян; Дмитрий Чернышенко — за реализацию потенциала человека; Виталий Савельев — за создание беспилотных авиационных систем; Дмитрий Григоренко — за цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта; Марат Хуснуллин — за комфортную и безопасную среду, а также сокращение количества непригодного для жизни жилья.

Ранее Мишустин оценил востребованность семейной ипотеки.