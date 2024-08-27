Белый дом подтвердил, что обсуждал с Киевом удары вглубь РФ американским оружием

Переговоры с украинскими властями о возможности увеличения глубины ударов по территории России продолжаются в закрытом режиме. Об этом 26 августа на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Это отнюдь не новое пожелание президента Зеленского. Он высказывал нам свои беспокойства в частном порядке, и он, конечно, высказывал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает, — его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке», — сказал он в ответ на вопрос о расширении зоны ударов украинских вооруженных сил.

Кирби также подчеркнул, что политика США в отношении использования американского оружия не претерпела изменений. Он сообщил о намерении Белого дома предоставить Украине «энергетическое оборудование для восстановления повреждений, причиненных Россией, и укрепления энергетической инфраструктуры».

23 августа, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США подготавливают условия для снятия всех ограничений на использование американского оружия украинскими военными. Он отметил, что сложности в диалоге с американской стороной связаны с непредсказуемостью действий Вашингтона и отсутствием полного доверия к его политике.

22 августа официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике США.

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Ранее российские ПВО сбили Hammer и HIMARS.