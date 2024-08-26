Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французская партия LFI требует смещения Макрона

Партия LFI потребует смещения Макрона из-за отказа назначить Касте премьером

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) намерены инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента. Об этом сообщил координатор партии Мануэль Бомпар в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, такое решение связано с отказом Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от «Нового народного фронта» Люси Касте. Президент объяснил свою позицию необходимостью обеспечения «институциональной безопасности».

«Депутаты LFI подготовят предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. Кроме того, любая кандидатура на пост премьер-министра, кроме Люси Касте, будет подвергнута вотуму недоверия», — добавил Бомпар.

Макрон отклонил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост премьер-министра, отметив, что единственная программа левых могла бы вызвать немедленный вотум недоверия со стороны других парламентских партий.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами