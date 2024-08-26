Французская партия LFI требует смещения Макрона

Депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) намерены инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента. Об этом сообщил координатор партии Мануэль Бомпар в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, такое решение связано с отказом Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от «Нового народного фронта» Люси Касте. Президент объяснил свою позицию необходимостью обеспечения «институциональной безопасности».

«Депутаты LFI подготовят предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. Кроме того, любая кандидатура на пост премьер-министра, кроме Люси Касте, будет подвергнута вотуму недоверия», — добавил Бомпар.

Макрон отклонил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост премьер-министра, отметив, что единственная программа левых могла бы вызвать немедленный вотум недоверия со стороны других парламентских партий.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.