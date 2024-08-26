Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Telegram-канале, что РФ направила запрос на проведение заседания Совета безопасности всемирной организации по поставкам западного вооружений Киеву на 30 августа.

«Мы... запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени) 30 августа», — написал он.

По его словам, в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

До этого Полянский, комментируя отказ Москвы от приглашения Швейцарии посетить Женеву в конце августа, заявил, что поездка членов Совета Безопасности всемирной организации в Женеву для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Женевских конвенций, выглядит неуместной на фоне происходящих в мире событий. По словам дипломата, Москва считает, что у СБ есть более важные дела.

Ранее сообщалось, что Италия и Швейцария собираются привлечь Россию ко втором саммиту по Украине.