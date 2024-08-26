МИД России призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности

Москва призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ливанского шиитского движения «Хезболла» по военным объектам еврейского государства, сообщает пресс-служба министерства.

По ее словам, российская сторона глубоко обеспокоена ростом напряженности в ливано-израильском приграничье.

«Настоятельно призываем все вовлеченные стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооруженную конфронтацию с самыми тяжелыми последствиями», — сказала дипломат.

Она отметила, что РФ исходит из того, что коренные причины очередного витка военно-политической эскалации связаны с общей неурегулированностью конфликта между Израилем и Палестиной.

Захарова добавила, что Россия готова продолжать энергичные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа и запуска комплексного мирного процесса, который может поспособствовать общей нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Истребители Израиля атаковали на территории Ливана объекты движения «Хезболла» в связи с подготовкой им ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима ЧС на 48 часов. В ответ «Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это «первоначальным ответом» на ликвидацию израильскими спецслужбами командира военного крыла организации Фуада Шокра.

Ранее в ЕС назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.