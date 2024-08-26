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Эрдоган подал в суд на оппозиционера и требует возместить моральный ущерб

Эрдоган подал судебный иск в отношении оппозиционного политика на сумму $7,3 тысячи

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на депутата от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Тунджая Озкана, требуя возместить ему моральный ущерб. Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Гусейн Айдын на своей странице в социальной сети X.

«Против депутата от CHP в Измире Тунджая Озкана был подан иск о возмещении морального ущерба в размере 250 тысяч турецких лир (TL) (более $7,3 тыс. — «Газета.Ru») в связи с его необоснованными и неуместными заявлениями в адрес президента», — заявил адвокат.

Отмечается, что также в прокуратуру Анкары было подано заявление по обвинению в оскорблении главы государства.

Эрдоган регулярно подает в суд на своих оппонентов, деньги от выигранных судебных процессов он отдает на благотворительность.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте. Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона ждала визита главы Палестины, а он не приехал.

Ранее сообщалось, что турецкий оппозиционер выплатит Эрдогану $1,7 тыс. моральной компенсации.

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