В Белоруссии прокомментировали призыв Украины об отводе войск

Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого», — сказал представитель ведомства.

Глаз добавил, что цель заявления Украины о ситуации на границе «надо адресовать украинскому МИД». По словам пресс-секретаря, логика подобных высказываний остается «весьма замысловатой». Это связано с тем, что украинская сторона регулярно допускает различные провокации на границе, а потом «удивляется действиям белорусской армии», отметил представитель МИД.

Накануне министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

Ранее совбез Белоруссии предупредил Украину об ответе на возможные провокации.