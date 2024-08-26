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Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Боля подал документы в ЦИК Молдавии как независимый кандидат в президенты страны

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии Владимир Боля, который был выдвинут молдавским оппозиционным блоком «Победа»,
подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики как независимый кандидат. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе апелляционная палата Кишинева отклонила иск «Победы» об аннулировании решения Центризбиркома, отказавшего блоку в участии в президентских выборах и в проведении референдума по евроинтеграции. Лидер «Победы» Илан Шор заявлял, что Боля, заявка которого была отклонена комиссией, может поучаствовать в президентской гонке как независимый кандидат, сохраняя при этом поддержку блока.

В понедельник, 26 августа, Боля принес документы в ЦИК. Он просит комиссию одобрить инициативную группу, которая начнет сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

До этого Шор заявил, что выборы президента в Молдавии решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

Президентские выборы в Молдавии и референдум о возможном вступлении республики в Евросоюз запланированы на 20 октября 2024 года.

Ранее в Молдавии заявили об агонии режима Санду.

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