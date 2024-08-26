В МИД России объяснили послу Индии позицию Москвы по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во время встречи с послом Индии в Москве Винаем Кумаром разъяснил принципиальную позицию России по конфликту на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам.

Уточняется, что беседа прошла в доверительной и конструктивной атмосфере.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Индийский премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсуждали украинский конфликт и способы его урегулирования.

Ранее в Германии назвали Индию потенциальным посредником по достижению мира на Украине.