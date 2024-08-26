Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России объяснили послу Индии позицию Москвы по Украине

В МИД РФ разъяснили послу Индии принципиальную позицию Москвы по Украине

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во время встречи с послом Индии в Москве Винаем Кумаром разъяснил принципиальную позицию России по конфликту на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам.

Уточняется, что беседа прошла в доверительной и конструктивной атмосфере.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Индийский премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсуждали украинский конфликт и способы его урегулирования.

Ранее в Германии назвали Индию потенциальным посредником по достижению мира на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами