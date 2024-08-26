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Внук Шарля де Голля осудил отказ Франции приглашать РФ на годовщину освобождения Парижа

Внук де Голля: отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Парижа — плевок

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Alexander Zemlianichenko/AP

Внук Шарля де Голля Пьер назвал плевком в память героев войны отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Парижа. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

«Россия заплатила самую тяжелую, самую большую цену в борьбе за освобождение от нацизма», — заявил он.

Битва за Париж — сражение в ходе Второй мировой войны на Западном фронте, продолжавшееся с 19 августа 1944 года до капитуляции немецких оккупационных сил 25 августа того же года. Это событие ознаменовало освобождение французской столицы и бегства правительства Виши в Германию.

До этого, Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее МИД РФ заявил, что действия Франции приближают ее прямое столкновение с Россией.

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