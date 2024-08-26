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В Польше заявили о возможности стать лидером восточного фланга ЕС

Politico: Польша может стать лидером на восточном фланге Евросоюза

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша может стать лидером восточного фланга Евросоюза, объединив Центральную Европу, государства Скандинавии и прибалтийские страны в связи с усилением оборонных структур ЕС для противостояния РФ. Об этом говорится в материале издания Politico.

«У нас есть своего рода Европа без лидера. У нас пустота в центре европейской политики. И это, конечно, очень необычная возможность», — отметил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Петр Бурас.

Он считает, что за французским президентом Эмманюэлем Макроном «не следуют другие», а канцлер ФРГ Олаф Шольц является «очень слабым лидером».

Авторы публикации отмечают, что Варшаву и ее союзников объединяет «чувство общей цели». Politico включило в указанную группу Польшу, Чехию, Румынию, а также скандинавские страны и балтийские. Представители указанных государств якобы «сверяют свои позиции» перед встречами лидеров ЕС в Брюсселе.

До этого президент Польши Дуда прибыл на поезде в Киев с необъявленным визитом. После посещения украинской столицы он заявил, что с начала конфликта Варшава передала ВСУ более 1 тысячи единиц различной военной техники, в том числе почти 400 танков.

Ранее Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ.

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