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Высказывания Зеленского об усилении ПВО сочли «актерским трепом»

Соскин счел обещания Зеленского об усилении ПВО Украины актерским трепом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на фоне массированной атаки ВС РФ на территорию республики заявил, что Владимир Зеленский беспомощен в вопросе усиления ПВО страны. В своем блоге на YouTube он указал, что все заявления президента Украины по этому поводу – «актерский треп».

По словам Соскина, удар российских военных по объектам энергетической инфраструктуры показал «деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса».

«Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение — это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — заявил он.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Ранее Кулеба потребовал от Запада двух решений после массированной атаки ВС РФ.

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