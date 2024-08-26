Путин поручил выделить деньги для подразделений теробороны в приграничье

Белгородской, Брянской и Курской областям со стороны федерального бюджета будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие поручения даны президентом Владимиром Путиным по итогам тематического совещания.

Речь идет о финансировании подразделений территориальной обороны трех указанных регионов, включая выплату денежного довольствия и закупку необходимого оснащения.

Кроме того, из федерального бюджета будет компенсирован ущерб, нанесенный сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, пострадавшим в ходе проведения контртеррористической операции.

В том же документе говорится о выработке механизма зачисления детей, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей, в школы других регионов. А также о беззаявительном характере оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в этих регионах.

26 августа сообщалось, что Путин предложил укрепить экономику России для успешного завершения СВО. По словам главы государства, за первое полугодие 2024 года ВВП России вырос на 4,6%.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.