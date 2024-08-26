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Глава МАГАТЭ 26 августа вылетит в Россию

Дипломат Ульянов сообщил, что глава МАГАТЭ Гросси 26 августа вылетит в Россию

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 26 августа, вылетит в Россию из Вены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, 27 августа глава агентства посетит Курскую атомную электростанцию и ее город-спутник Курчатов.

На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

В агентстве отметили, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Цель данной провокации ВСУ заключается в том, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, отметили в оборонном ведомстве. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих преступных планов.

Ранее в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС.

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