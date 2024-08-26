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Названа дата визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС 27 августа

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник лично посетит Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление.

«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил он.

До этого в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

Ранее раскрыты планы Киева блокировать Курскую АЭС.

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