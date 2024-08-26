Названа дата визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник лично посетит Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление.

«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил он.

До этого в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

Ранее раскрыты планы Киева блокировать Курскую АЭС.