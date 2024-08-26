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Кулеба потребовал от Запада двух решений после массированной атаки ВС РФ

Кулеба потребовал от НАТО сбивать ракеты и БПЛА над Украиной после атаки ВС РФ

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Alina Smutko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной атаки ВС РФ потребовал от стран Запада разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России и сбивать ракеты и БПЛА в небе над республикой. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

По его словам, Украине необходимы «два конкретных решения».

«Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству», — написал Кулеба.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести совещание после массированной атаки ВС РФ.

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