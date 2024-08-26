Кулеба потребовал от Запада двух решений после массированной атаки ВС РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной атаки ВС РФ потребовал от стран Запада разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России и сбивать ракеты и БПЛА в небе над республикой. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

По его словам, Украине необходимы «два конкретных решения».

«Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству», — написал Кулеба.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести совещание после массированной атаки ВС РФ.