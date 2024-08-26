В Абхазии заявили, что не боятся цветной революции в Грузии

Абхазию не пугает перспектива цветной революции в Грузии, так как ей не принципиально, кто будет находиться у власти в Тбилиси. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Абхазии в России Алхас Квициния.

Он подчеркнул, что Абхазии не важно, кто правит Грузией, потому как ни одно руководство в Тбилиси «не хотело и не хочет, чтобы Абхазия была суверенной и процветающей страной».

До этого в Абхазии сочли признание ее независимости Россией исторически справедливым.

26 августа российская разведка сообщила, что США готовят в Грузии «цветную» революцию на фоне парламентских выборов. В частности, Вашингтон может ввести персональные санкции против верхушки партии «Грузинской мечты», членов их семей, а также спонсоров партии. По словам журналистов, «цветная революция» назначена на 27 августа — следующий день после выборов в грузинский парламент.

Ранее премьер-министр Грузии допустил появление в стране однопартийного парламента.