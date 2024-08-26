Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС

Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани в октябре. Об этом РИА Новости заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», — сказал он на пресс-конференции.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что в рамках саммита БРИКС будет сессия, полностью посвященная Палестине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Объединение было создано в 2006 году Бразилией, РФ, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южная Африка. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в объединении.

В конце июля сообщалось, что Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС.

Ранее президента Палестины не пустили в Газу.