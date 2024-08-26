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Политолог указал на невозможность вступления Украины в НАТО

Политолог Денисов: НАТО не предоставляет гарантий для вступления Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Представители НАТО понимают, что Украина на текущий момент не может вступить в альянс, из-за чего не называют точные сроки интеграции страны в объединение. Об этом в беседе с «Известиями» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По словам политолога, члены альянса понимают, что если Украина войдет в состав НАТО, то организация может столкнуться с серьезными рисками. Однако, как считает Денисов, западные партнеры Киева продолжат делать громкие заявления насчет этой ситуации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперт добавил, что со временем интенсивность обсуждений вступления Украины в НАТО может только увеличиться. Это произойдет, если украинский конфликт будет заморожен или завершен, отметил Денисов.

Накануне глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что Лондон является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о войне России и НАТО.

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