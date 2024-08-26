Иран отметил уязвимость Израиля перед ударами «Хезболлы», несмотря на поддержку США

Израиль не сумел отразить удар ливанского шиитского движения «Хезболла», несмотря на поддержку союзников, в том числе США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, пишет ТАСС.

«Оккупационный режим (Израиль. — Прим. ред.), который всегда имел целью расширение своей территории, сейчас вынужден защищаться от [ударов] в глубине своей территории, и несмотря на всестороннюю поддержку его союзников, включая США, он не смог предсказать время и место атаки и противостоять даже ограниченной и управляемой операции [сил] сопротивления», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.

По его словам, время сейчас работает против Израиля и его сторонников.

26 августа официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения от осколков ракеты-перехватчика системы противовоздушной обороны «Железный купол» во время отражения атаки со стороны «Хезболлы». Все пострадавшие были доставлены в больницу, одного из них врачи не смогли спасти. Как уточнили израильские военные, осколки перехватчика попали в быстроходный патрульный катер, который выполнял оборонительную задачу.

Ранее в Израиле рассказали о последствиях атаки «Хезболлы».