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Песков ответил на вопрос, сорвала ли атака ВСУ на Курскую область переговоры

Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о том, сорвала ли атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область переговоры Москвы и Киева, заявил, что никаких переговоров и не было.

«Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла актуальность. В СМИ много публикаций, но далеко не все имеют правдивый характер», — сказал он.

24 августа Le Monde писала, что секретные переговоры между Россией и Украиной были сорваны наступлением в Курской области.

17 августа американское издание The Washington Post также сообщило, что атака на Курскую область якобы сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Отмечалось, что предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты двух стран сроком два месяца. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами данные сообщения.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.

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