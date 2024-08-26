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Глава МАГАТЭ заявил о давлении на договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси: режим нераспространения ядерного оружия находится под давлением

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением. Об этом пишет газета Financial Times.

Гросси сообщил газете, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают давление на договор о нераспространении ядерного оружия, который направлен на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала.

Такого давления на договор не было с момента окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие, отметил он.

Договор подписан в Нью-Йорке в 1968 году. Он устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай). Страна, обладающая ядерным оружием, обязуется не передавать его и не использовать против государств, не располагающих таким оружием.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

До этого Дональд Трамп заявлял, что Китай может перегнать США по объемам арсеналов ядерного оружия.

Ранее Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США.

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