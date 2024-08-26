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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин: безработица в РФ остается на рекордно низком уровне, она составляет 2,4%

Безработица в России остается на рекордно низком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%», — сказал он.

До этого стало известно, что Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира в июне 2024 года.

Уровень безработицы в РФ тогда обновил исторический минимум и составил 2,4%. К началу июля в стране не были трудоустроены лишь 1,9 млн человек в возрасте старше 15 лет. В Японии этот показатель составил 2,5%. В Мексике — 2,8%, в Южной Корее показатель составляет 2,8%. В остальных странах G20 безработица превышает 3%.

Уровень безработицы в европейской зоне по итогам июня неожиданно вырос до 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Аналитики предполагали, что безработица останется на майских 6,4%.

Ранее выяснилось, что каждая пятая компания нанимает сезонных рабочих летом.

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