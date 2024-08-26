В Чехии не ожидают перелома боевых действий на Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что не ожидает принципиального перелома в ходе конфликта на Украине. Его слова приводит местное агентство CTK.

«Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя. Принципиальный перелом в конфликте сейчас мы ожидать не можем», — заявил Фиала.

В то же время он отметил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области стало «определенным символическим изменением». Прага продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь, указал политик, поскольку присоединение Киева к евроатлантическим структурам соответствует интересам Чехии.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости убедить Россию и Украину начать переговоры по урегулированию конфликта. В этом процессе, по его мнению, могут помочь Соединенные Штаты и Китай.

Президент Чехии также отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы убедить Москву и Киев в том, что политических целей нельзя добиться военными методами. Это может произойти в этом, следующем году или через несколько лет, считает он.

Ранее в Чехии допустили принятие Украины в НАТО без возврата утраченных земель.