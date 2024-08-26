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Илона Маска призвали отказаться от поездок в Европу после ареста Павла Дурова

Политолог Станкевич: после ареста Павла Дурова опасность грозит Илону Маску

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Global Look Press

После ареста создателя Telegram Павла Дурова американскому бизнесмену Илону Маску стоит задуматься о своей безопасности и визитах в страны Евросоюза, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Он назвал прецедент с Дуровым лишь началом истории по контролю над коммуникационными ресурсами, заявил он в беседе с 360.ru.

Любой собственник или оператор какой-либо серьезной интернет-платформы должен «трижды подумать» перед поездкой в Европу, считает эксперт. В частности, судьба Дурова, по его мнению, может грозить Маску.

«Какое-то затмение нашло на Евросоюз. Ничего подобного до сих пор быть не могло в принципе, потому что это отрицает сами основы, политические и моральные основы существования Евросоюза. Теперь все увидели, что это возможно», — пояснил Станкевич.

Арест Дурова во Франции может быть связан с желанием установить контроль над его уникальным ресурсом, считает политолог. Он назвал Telegram неподцензурным мессенджером, отметив, что сейчас от его основателя могут потребовать информацию или какую-то переписку.

Напомним, Дурова арестовали во Франции 24 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Ему грозит 20 лет тюрьмы за зашифрованные сообщения в мессенджере – следствие заявило, что из-за этого мессенджер стал платформой номер 1 для организованной преступности. В российском МИД заявили, что дипломаты работают по ситуации с арестом. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова, арестованного во Франции.

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