Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата

Очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, который проходил в Каире, не привел к результатам, однако процесс будет продолжен. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника издания, переговоры в Каире были «конструктивными» и проводились с целью достижения окончательного и осуществимого соглашения, что было общим мнением всех участников. Он добавил, что «процесс будет продолжен в ближайшие дни через рабочие группы для дальнейшего обсуждения оставшихся вопросов и деталей».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на пресс-конференции в Галифаксе, отметил, что Вашингтон «все еще активно работает в Каире» с египетскими и катарскими посредниками, а также с израильской стороной, как сообщают СМИ.

Газета отмечает, что официальные лица США, похоже, являются единственными участниками переговоров, которые продолжают надеяться на их успешное завершение.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк сообщил, что «делегация ХАМАС покинула Каир» после встречи с египетскими и катарскими посредниками, которые проинформировали их о результатах последних переговоров.

Ар-Ришк подчеркнул, что «ХАМАС готов выполнить план Байдена», озвученный президентом США 2 июля.

По данным ХАМАС, Израиль отказался выполнять свои обязательства по выводу войск из коридоров Филадельфия и Нецарим и выдвинул новые требования, включая проверку перемещения палестинцев при их возвращении на север анклава после вступления в силу соглашения.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу «Аль-Акса», что «мы не будем обсуждать отказ от достигнутых договоренностей 2 июля или новые условия».Он также отметил, что заявления США о готовящемся соглашении не соответствуют действительности и что ХАМАС сообщил посредникам о своей реакции на последний план урегулирования.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.