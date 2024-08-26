Признание независимости Абхазии со стороны России в августе 2008 года стало торжеством исторической справедливости. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Одиссей Бигвава, передает РИА Новости.

«Этот день имеет судьбоносное значение для нашего народа, для будущих поколений», — подчеркнул дипломат.

По его словам, за 16 лет межгосударственные абхазо-российские отношения вышли на уровень союзничества.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

До этого действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что правительство республики не исключает, что в целях выяснения обстоятельств начала конфликта с РФ в 2008 году может обратиться в прокуратуру или Конституционный суд государства.

Ранее в Абхазии сделали заявление о строительстве военно-морской базы РФ.