Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии сочли признание ее независимости Россией исторически справедливым

В МИД Абхазии назвали признание ее независимости РФ торжеством справедливости

close
100%
Depositphotos

Признание независимости Абхазии со стороны России в августе 2008 года стало торжеством исторической справедливости. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Одиссей Бигвава, передает РИА Новости.

«Этот день имеет судьбоносное значение для нашего народа, для будущих поколений», — подчеркнул дипломат.

По его словам, за 16 лет межгосударственные абхазо-российские отношения вышли на уровень союзничества.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

До этого действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что правительство республики не исключает, что в целях выяснения обстоятельств начала конфликта с РФ в 2008 году может обратиться в прокуратуру или Конституционный суд государства.

Ранее в Абхазии сделали заявление о строительстве военно-морской базы РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами