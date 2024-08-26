Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне. С таким заявлением выступили в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишут «Известия».

«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину. Так, в марте 2023 года мы предупреждали о поставке США на Украину химических веществ временно выводящего действия», — сообщили в постпредстве.

Речь идет о так называемых веществах «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар». По данным постпредства, украинские войска применили токсичные химикаты в зоне СВО не менее 400 раз.

13 мая ВСУ использовали против жителей села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества.

Позже генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США, Германия и Украина, а также технический секретариат ОЗХО готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине.

Ранее РФ предупредила о возможной провокации Украины с химоружием.