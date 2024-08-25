Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками Израиля из-за уступок палестинцам

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с членами израильской делегации, которые ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Reuters.

Нетаньяху отказался идти на уступки в вопросе контроля израильской армии над отделяющим палестинский анклав от Египта Филадельфийским коридором, в то время как члены делегации просят о смягчении позиции.

По словам собеседника агентства, премьер-министр согласился на перемещение одной из позиций израильских войск на несколько сотен метров, но при этом настаивает на сохранении контроля над границей, протяженность которой около 14 километров. Нетаньяху требует сохранения этих условий, невзирая на давление части членов переговорной группы, которые готовы покинуть ее.

До этого сообщалось, что израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по сделке по освобождению заложников.

Ранее власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.