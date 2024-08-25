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Сын Кадырова получил высшую награду Чечни

Адам Кадыров стал обладателей высшей награды Чеченской республики

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Сын главы Чечни Рамзан Кадырова, руководитель отдела обеспечения его безопасности Адам Кадыров удостоен высшей награды республики — ордена Кадырова, передает РИА Новости. Как заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, это стало заслуженным признанием его качеств.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — отметил представитель правительства Чечни.

Он добавил, что Адам Кадыров является настоящим патриотом, мусульманином и чеченцем.

В октябре прошлого года Адам Кадыров стал Героем Чеченской республики, в ноябре получил награду «За служение религии Ислам» I степени за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. К тому моменту, эта была его седьмая награда за 1,5 месяца. В феврале 2024 года он был удостоен медали на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ за поддержку его участников.

Ранее сын Кадырова опубликовал видео, где он под музыку стреляет из двух пулеметов.

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