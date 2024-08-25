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В МИД России указали на молчание западных НКО после задержания Дурова

Захарова заявила, что задержание Дурова не вызвало отклика у западных НКО

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Пресс-служба МИД РФ

Западные некоммерческие организации (НКО) практически никак не отреагировали на задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом в беседе с RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что нынешняя реакция НКО отличается от их действий в 2018 году, когда Россия принимала меры безопасности в отношении Telegram. Захарова напомнила, что тогда организации активно обращались в ООН и ОБСЕ.

«Считайте, прошли — практически без нескольких часов — практически сутки с момента задержания Павла Дурова. Где все они? Где коллективные письма? Где вся их критика? Где вся их озабоченность?.. Ничего нет», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство основателя Telegram в качестве основного.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова обвинил США в его аресте во Франции.

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