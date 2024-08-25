Грузии предрекли решающую битву за сохранение мира

Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между миром и войной в середине осени, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, речь идет о парламентских выборах, назначенных на 26 октября.

«Выборы 26 октября станут решающей битвой за мир. Грузинский народ 26 октября должен выбрать либо войну и превращение страны в полигон, либо мир и развитие! Еще раз повторю: в поисках лучшего мы можем получить худшее», — пояснил Гарибашвили.

Он добавил, что в Грузии не будет места конфликту при нынешнем руководстве. Гарибашвили подчеркнул, что совсем иная судьба ждет страну в случае победы сил, близких к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, основателю «Единое национально движение» — крупнейшей оппозиционной партии республики на данный момент.

Ранее в Грузии объявили о завершении эпохи внешнего управления страной.