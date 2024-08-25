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Израилю посоветовали надавить на Иран

Сенатор США Грэм: Израилю стоит пригрозить Ирану для освобождения заложников

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Shutterstock

Освобождение заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС во время атаки на Израиль осенью прошлого года, зависит от Ирана, считает американский сенатор республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает Fox News. По его словам, власти Израиля могут надавить на Тегеран, чтобы добиться продвижения в этом процессе.

«Если бы я был государством Израиль, я бы сказал аятолле [высшему руководителю Ирана Али Хаменеи], если эти люди не вернутся домой — мы взорвем ваши нефтеперерабатывающие заводы <...> Единственный способ, которым вы когда-либо сможете освободить заложников, — это оказать давление на Иран», — пояснил Грэм.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее на Западе призвали к разрыву «круга насилия» на Ближнем Востоке.

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