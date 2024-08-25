В США обрисовали последствия выхода Кеннеди из гонки в пользу Трампа

Завершение предвыборной кампании независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего стало ожидаемым шагом, заявила представитель национального комитета Демократической партии Ханна Малдавин, передает The Hill. По ее словам, демократы не удивились тому, что политик решил поддержать в гонке бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Это ничего не меняет в самих выборах. Деньги Кеннеди-младшего утекали. Как и его поддержка среди избирателей», — отметила Малдавин.

Она добавила, что Кеннеди-младший изначально выглядел как спойлер Трампа. Малдавин подчеркнула, что демократы всегда готовились к противостоянию на выборах только с экс-президентом.

Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию 23 августа на фоне падения рейтингов. По его словам, он обещал не участвовать в выборах в качестве спойлера ключевых кандидатов, поэтому и принял такое решение. Кеннеди подчеркнул, что в текущих условиях вряд ли смог бы выиграть в битве за пост главы Белого дома.

Ранее Трамп назвал неожиданного работника своей администрации в случае победы на выборах.