Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обрисовали последствия выхода Кеннеди из гонки в пользу Трампа

В Демпартии сомневаются, что выход Кеннеди из гонки поможет Трампу выиграть

close
100%
Rebecca Cook/Reuters, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завершение предвыборной кампании независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего стало ожидаемым шагом, заявила представитель национального комитета Демократической партии Ханна Малдавин, передает The Hill. По ее словам, демократы не удивились тому, что политик решил поддержать в гонке бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Это ничего не меняет в самих выборах. Деньги Кеннеди-младшего утекали. Как и его поддержка среди избирателей», — отметила Малдавин.

Она добавила, что Кеннеди-младший изначально выглядел как спойлер Трампа. Малдавин подчеркнула, что демократы всегда готовились к противостоянию на выборах только с экс-президентом.

Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию 23 августа на фоне падения рейтингов. По его словам, он обещал не участвовать в выборах в качестве спойлера ключевых кандидатов, поэтому и принял такое решение. Кеннеди подчеркнул, что в текущих условиях вряд ли смог бы выиграть в битве за пост главы Белого дома.

Ранее Трамп назвал неожиданного работника своей администрации в случае победы на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами