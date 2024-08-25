Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма

Члены Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти. Об этом в социальной сети Х заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

«Демократы — не либералы. Они левые авторитаристы», — написал на своей странице один из пользователей соцсети.

Предприниматель отреагировал на эту публикацию, написав, что они стали «именно такими».

На этой неделе кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в устроенном в стране перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.

Политик заявил, что сложилась уникальная ситуация, которая позволит ему стать первым в истории США кандидатом в президенты, обошедшим сразу двух своих соперников. По мнению Трампа, нового кандидата от Демократической партии и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис победить будет проще, чем Джо Байдена.

До этого в США сообщили о «столкновении кланов» в Демократической партии.

В США высмеяли утверждения о «защите демократии» на Украине.