В Евросоюзе назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети X сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности.

«Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами», — написал он.

Боррель также отметил, что поддерживает призыв властей Ливана «к немедленному применению резолюции... Совбеза ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа».

Он отметил, что это необходимо, чтобы избежать риска полномасштабной войны.

До этого сообщалось, что временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и офис специального координатора ООН по Ливану призвали шиитское движение «Хезболла» и Израиль воздержаться от эскалации конфликта. В организации подчеркнули, что все структуры ООН продолжат контакты со всеми сторонами для снижения напряженности в регионе.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения.

Ранее «Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.