Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защищавший УПЦ депутат Рады ответил на обвинения генпрокуратуры Украины

Депутат Рады Дмитрук назвал выдуманными обвинения генпрокуратуры против него

close
100%
«Артем Дмитрук»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук связал с охотой на несогласных, выдвинутые против него обвинения в нападении на полицейского и военного со стороны генпрокуратуры Украины, передает «Страна.ua». По его словам, подобная практика не является чем-то новым в республике.

«Все эти дела — абсолютно <...> выдуманная история», — отметил Дмитрук.

Он добавил, что лично не получал соответствующее подозрение со стороны генпрокуратуры Украины.

Информация об уголовном деле против Дмитрука появилась 24 августа. По данным украинских СМИ, спецслужбы ищут его по всей стране, чтобы задержать, но найти не могут. Причиной для подозрения со стороны правоохранителей стало якобы нападение политика на военного и полицейского в Одессе. При этом Дмитрук известен своей поддержкой в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и критикой законопроекта о ее запрете на территории страны, который был принят в конце августа.

Ранее папа Римский Франциск дал оценку запрету УПЦ на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами