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В штабе Трампа оценили шансы на массовый обман на выборах

Соратник Трампа Вэнс не ждет массового мошенничества на президентских выборах

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Gaelen Morse/Reuters

Президентские выборы 2024 года пройдут законно и без серьезных нарушений, считает кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. В интервью NBC News «правая рука» претендента на пост главы Белого дома Дональда Трампа заметил, что не ожидает масштабного мошенничества.

«Выборы будут честными и справедливыми. Мы сделаем все, чтобы быть уверенными, что это так», — добавил Вэнс.

Он отметил, что не сомневается в этом и Трамп. Вэнс подчеркнул, что кандидат-республиканец призывает принять меры для упрощения подсчета голосов для всех, кто имеет на это право.

В 2020 году Трамп, занимавший пост президента на тот момент, участвовал в выборах против кандидата от демократов Джо Байдена. Результатом голосования стало поражение республиканца, которое он не признал, обвинив своих оппонентов в подлоге. Все попытки Трампа оспорить исход голосования и доказать нарушения со стороны демократов закончились провалом.

Ранее США предрекли повторение сценария 2020 года в случае провала Трампа.

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Выборы в США — 2024
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