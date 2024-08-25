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Во Франции назвали задержание Дурова мировым прецедентом

Le Monde: задержание Дурова во Франции стало мировым прецедентом

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Global Look Press

Задержание создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало мировым прецедентом. Об этом написала Le Monde.

Авторы статьи считают, что задержание генерального директора столь популярного приложения является уникальным случаем. Они напомнили, что единственное каким-то образом похожее событие произошло в 2016 году, когда судья из Бразилии вынес решение об аресте одного из руководителей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но вскоре тот вышел на свободу.

Кроме того, журналисты также назвали арест удивительным на фоне того, что 3 года назад Дуров получил французское гражданство за «весомый вклад в усиление международного влияния Франции».

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова. У посольства Франции в Москве появились бумажные самолетики в поддержку Дурова.

Ранее Слуцкий напомнил пророчество Жириновского про Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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