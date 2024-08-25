Асад рассказал о прогрессе сближения Турции и Сирии

На текущий момент прогресса в процессе сближения Сирии с Турцией нет, несмотря на усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака. Об этом заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что достигнутые договоренности всегда объявляются в совместном заявлении. Оно, по словам Асада, становится основой взаимоотношений, которое не подразумевает двойных стандартов любой из сторон.

«Не верны заявления турок о том, что Сирия не готова к переговорам до того, как будет осуществлен вывод (турецких войск с территории Сирии. — прим.ред.). Важно, чтобы у нас были четкие этапы, и основой любой инициативы должен быть суверенитет», — сказал Асад.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция тогда выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

12 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. По словам главы ведомства, Анкара готова оказать всю возможную поддержку для принятия Дамаском нового документа.

Ранее были описаны условия для личной встречи Эрдогана и Асада.