Слуцкий напомнил пророчество Жириновского про Дурова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что намерен переговорить с одним из руководителей «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен по поводу ареста в Париже основателя Telegram Павла Дурова.

«Планирую в ближайшее время переговорить с Марин Ле Пен — одним из руководителей «Национального объединения», набирающего все больший авторитет и политический вес во Франции», — написал он.

Он также процитировал бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предупреждал Дурова: «Павел, не пора ли вернуться? Не принимает тебя чужая земля!»

Слуцкий добавил, что задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».