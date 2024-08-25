Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий напомнил пророчество Жириновского про Дурова

Глава ЛДПР Слуцкий намерен связаться с Ле Пен по поводу ареста Дурова

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что намерен переговорить с одним из руководителей «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен по поводу ареста в Париже основателя Telegram Павла Дурова.

«Планирую в ближайшее время переговорить с Марин Ле Пен — одним из руководителей «Национального объединения», набирающего все больший авторитет и политический вес во Франции», — написал он.

Он также процитировал бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предупреждал Дурова: «Павел, не пора ли вернуться? Не принимает тебя чужая земля!»

Слуцкий добавил, что задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами