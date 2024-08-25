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В Госдуме заявили о причастности США к аресту Дурова

Депутат Горелкин заявил о причастности США к аресту основателя Telegram Дурова

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Pavel Durov/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что США причастны к аресту основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Соединенные Штаты «бесит» факт, что за деньги американских инвесторов создали инструмент, который «здорово мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство». Он отметил, что этот предприниматель создает угрозу для национальной безопасности США, поскольку осмелился бросить вызов господству доллара и смог заинтересовать крупных американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения».

«И даже после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (Соединенные Штаты. — «Газета.Ru») уничтожила этот проект, спецслужбы США не оставили попыток достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции», — написал политик.

По его мнению, «единственным способом» избежать этого стало получение предпринимателем гражданства ОАЭ. Он добавил, что обретение основателем Telegram гражданства Франции пару лет спустя является «фатальной ошибкой».

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

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