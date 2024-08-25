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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в эфире телеканала «Россия 1».

Также он отметил, что у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и контакты с российскими регионами.

До этого стало известно, что Путин в субботу, 24 августа, поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Командиры подразделений, участвующих в операции в приграничных районах доложили верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения.

Накануне Путин провел встречу с руководителями объединенной группировки войск в одном из командных пунктов министерства обороны.

Ранее Путин поздравил горняков с профессиональным праздником.

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