Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные об СВО

С помощью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова страны Запада намерены получить данные о специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей.

«Будем надеяться, что он (Дуров. — прим. ред.) такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели», — сказал Макрей.

По словам депутата, раньше Запад использовал Telegram для дестабилизации ситуации в дружественных России странах. Однако он не имел доступа к информации, распространяемой в мессенджере, подчеркнул Макрей.

Дурова арестовали 24 августа во Франции. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Всего основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа американский предприниматель Илон Маск поддержал пользователей социальных сетей, призывающих французские власти освободить основателя Дурова.

Ранее отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына.